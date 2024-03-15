الحرمين: تخصيص عدد من الأبواب لدخول المعتمرين خلال رمضان

إيمان حنا

خصصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام.



وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85 - 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65-66، وسلم الملك فهد 91-92، وسلم 84، وكذلك العبارات الجانبية 78-80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71 73 85 88، وسلم الملك فهد، و الأبواب 75-77 و 81 - 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.



بالإضافة إلى باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب الزبير بالدور الأرضي، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر عثمان، ومصاعد الملك فهد بالدور الأول، ومصاعد سلم الأرقم، ومصاعد باب العمرة، ومصاعد سلالم أجياد، ومصاعد سلالم المروة بالدور الثاني والسطح لذوي الإعاقة.