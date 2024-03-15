إتاحة حجز التذاكر إلكترونيًا لأكثر من 100 مزار سياحى فى مصر خلال 2024

كتب هانى الحوتى

تخطط الحكومة، لإتاحة خدمات حلول التذاكر الرقمية ونظام الدفع الإلكتروني في أكثر من 100 مزار سياحي خلال عام 2024، وتقديم المزيد من الحلول الرقمية الجديدة عالية القيمة، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز التذاكر عبر شبكة الإنترنت، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين لتلك المواقع، عن طريق إدارة قاعدة بيانات تساهم في تنسيق الزيارة ومنع التكدس والازدحام مع ضمان توفير أعلى مستويات الأمان والاستمتاع بزيارة المواقع الأثرية.

واستقبلت مصر 14.9 مليون سائح خلال عام 2023 بنسبة بزيادة سنوية تجاوزت 27%، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وفي الربع الرابع وحده سجل 3.6 مليون سائح بزيادة بنسبة 8%.

وأطلقت الحكومة في مارس من عام 2021 مع افتتاح متحف الحضارة، منصة إلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات لتتيح للزائرين حجز تذكرة إلكترونية من خلال المنصة أو من خلال مكاتب التذاكر التي تم رقمنتها وتطويرها بالكامل، كما توفر المنصة للزائرين إمكانية سداد رسوم التذاكر الإلكترونية نقدًا أو من خلال البطاقات الائتمانية.

ووفرت الشركة المنفذة للمشروع معدات وأنظمة حديثة لحجز التذاكر، وتجديد مكاتب الحجز، وكذلك التطوير الشامل لمنظومة شبكة حجز التذاكر عن بعد فضلًا عن تدريب موظفي مكتب التذاكر على استخدام الآلات الحديثة، إضافة إلى توفير ماسحات ضوئية لمسح التذاكر في حالة وجود زحام على بوابات المسح الإلكتروني الثابتة.

وتتم إجراءات الحجز وسداد الرسوم على المنصة الإلكترونية من خلال إرسال التذكرة الإلكترونية للزائر مزود بـ"باركود" لاستخدامها عند البوابات الإلكترونية الجديدة المجهزة بأجهزة فحص رمز الاستجابة السريع التي تقوم بمسح التذاكر ضوئيًا مما يساهم بدوره في تيسير وتنظيم زيارة المواقع الأثرية التي تضمها المنصة، وتتيح المنصة الحجز في 70 مزار سياحي أبرزها متحف الحضارة، والغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر.

وسبق وأصدرت الحكومة بالتعاون مع نفس الشركة، منصة كنوز لتسويق والبيع الإلكتروني للمستنسخات الأثرية كأول منصة مصرية رسمية لبيع المستنسخات الأثرية المعتمدة من وزارة الآثار المصرية.