موعد أذان المغرب فى محافظة أسوان اليوم الخميس

موعد أذان المغرب فى أسوان اليوم، الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان المغرب فى أسوان اليوم الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الخميس 14/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة (05:57 م).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:36 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:58 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.