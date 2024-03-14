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موعد أذان المغرب فى محافظة أسوان اليوم الخميس

الخميس، 14 مارس 2024 07:00 ص
موعد أذان المغرب فى محافظة أسوان اليوم الخميس مدفع رمضان - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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موعد أذان المغرب فى أسوان اليوم، الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان المغرب فى أسوان اليوم الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

 

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الخميس 14/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة (05:57 م).

 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:36 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:58 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.

 







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