مبادرة ابدأ: فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من مبادرة "شركتك معدتك" للذكور والإناث

كتبت: أماني سمير

كشفت المبادرة الوطنية " ابدأ" عن فتح باب التقديم في الدفعة الرابعة لمبادرة "شركتك معدتك"، وذلك عقب تخريج الدفعة الثالثة من مُتدرّبي المبادرة، وهم 15 متدرب على صيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على العجل، و35 متدرب على قيادة وتشغيل اللوادر، وإيمانًا من المبادرة بضرورة تمكين المرآة المصرية تمت إتاحة تقديم الإناث بمبادرة "معدتك شركتك" على تخصص صيانة وإصلاح اللوادر .

وتواصل المبادرة الوطنية "ابدأ" مسيرتها المُلهمة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم حيث تقدم المبادرة التدريب الفني التخصصي والتدريب التثقيفي التوعوي للمتدربين من الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات مصر، بهدف تخريج تقنيين مُحترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر .

وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

متاح حاليًا التقديم للدفعة الرابعة من خلال الرابط التالي :

https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e