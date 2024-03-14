ابدأ: تخريج 50 متدربا بالدفعة الثالثة من مبادرة معدتك شركتك.. صور

كتبت: أماني سمير

تُواصل مبادرة "ابدأ" مسيرتها المُلهمة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تخريج الدفعة الثالثة من مُتدرّبي مبادرة "معدتك شركتك"، 15 متدربا على صيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على العجل، و35 متدربا على قيادة وتشغيل اللوادر.

وتشمل المبادرة تقديم التدريب الفني التخصصي والتدريب التثقيفي التوعوي للمتدربين من الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات مصر، بهدف تخريج تقنيين مُحترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر.

وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.