فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى أقصى الشرق الروسى

وكالات

فتحت أولى مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها، فى أقصى الشرق الروسى فى إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام، بحسب روسيا اليوم.

ونظرا للفارق فى التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا فى شبه جزيرة كامتشاتكا وفى إقليم تشوكوتكا فى أقصى الشرق الروسى.

ويخوض بوتين سباق الرئاسة كمرشح مستقل ويسعى لفترة خامسة فى الحكم تبقيه فى السلطة لست نوات أخرى. بعدها يصبح مؤهلا للترشح لفترة جديدة، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2020، والتي شهدت تعديل لفترات الرئاسة.

وانتخب بوتين لأول رئيسا لأول مرة عام 2000، بعد أن كان نائبا للرئيس السابق بوريس يلستن.

ويخوض سباق الرئاسة أيضا ممثلون لأحزاب برلمانية، وهم نيكولاى خاريتونوف من الحزب الشيوعى، وليونيد سلوتسكى من الحزب الليبرالى الديمقراطى القومى، وفلاديسلاف دافانكوف، من حزب الشعب الجديد. وسبق أن ترشح خاريتونوف ضد بوتين عام 2004، وحل فى المركز الثانى بفارق كبير.

ولا يوجد معارضة قوية لبوتين فى هذا السباق الرئاسي، وتشير أسوشيتد برس إلى أن المرشحين السابقين يدعمون سياسات الكرملين، بما فى ذلك الحرب فى أوكرانيا.

وأظهرت الانتخابات السابقة أن مثل هؤلاء المرشحين لن يحصلوا على الأرجح على أصوات كافية ترقى إلى تحدى بوتين. فى عام 2018، حصل رشح الحزب الشيوعى على نبة تأييد بلغت 11.8% مقارنة بـ 76.7% لبوتين.