تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو العينين تقيم أكبر مائدة رمضانية بالجيزة

كتب: محمد الأحمدى

تقيم مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي مائدة رمضانية بشارع البحر الأعظم بالجيزة تتسع ل 7000 ضيف يوميا وطوال شهر رمضان الكريم المائدة تتميز بالاقبال الكبير من الصائمين من أهالي الجيزة والمارين عليها حيث اكتسبت شهرة وسمعه كبيرة نظرا لما تقدمه علي مدار سنين طويلة من جوده وطعام يشمل البروتينات من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن كما يشمل الخضار الطازج والأرز والفواكه والعصائر المختلفة كما تقوم المؤسسة أيضا بعمل 2500 وجبة سحور تقوم بتوزيعها علي الأهالي وتشتمل علي الخبز والفول والأجبان.

وكانت المؤسسة قد قامت بتوزيع 250 ألف شنطة رمضانية، على الأسر أكثر احتياجًا فى الجيزة، والمحافظات قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف العبء عنهم.

ومؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات لا عينية ولا مادية وتقوم كعادتها سنويا وعلى مدار أكثر من أربعين عاما، بتعليمات من النائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس الإدارة والأستاذة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس الإدارة، بتجهيز شنط رمضان، والتي تحتوي على المكونات الرئيسية من السلع الغذائية كالأرز والسكر والمكرونة والسمن والدقيق والخضروات الجافة إلى جانب البلح والشاي والملح.

ويقوم أفراد العمل بالمؤسسة من المتطوعين بتجهيز الشنط وإعدادها قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف لتسليمها لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا.

كما توفر المؤسسة من خلال مطبخها الدائم بالجيزة، العديد من الوجبات للصائمين من خلال مائدة الرحمن والتي تتسع لآلاف المواطنين بجانب السيارات المتنقلة والتي تقوم بالتوزيع علي الأسر المتعففة وكبار السن داخل منازلهم ووجبات المرضي والتي تحتوي جميعها علي البروتينات من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والأرز والفاكهة الطازجة والعصائر.