اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الخميس، 14 مارس 2024 05:40 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "خ..ج" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح، و"ا.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم طهطا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى  الحشيش ب وجوهر الميثامفيتامين دائرة المركز وترويجه على عملائهما من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وأكياس  الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح بحوزة المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







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