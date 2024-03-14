السكر بـ27 والزيت 1 لتر بـ80 جنيها.. إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بإمبابة

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اليوم السابع بث مباشر من معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية واللحوم بمنطقة إمبابة بالجيزة، حيث وفر المعرض السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويتوفر السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، واللحوم الطارجة بـ280 جنيها، والزيت 1 لتر بـ 80 جنيها وغيرها من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسب من 20 لـ30%.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية، معارض اهلا رمضان بعدة مناطق منها، معرض اهلا رمضان بشارع عز الدين عمر بحى الطالبية والمعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م، بالإضافة إلى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، بالاضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى.

وشدد المحافظ أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.