الزعيم الكورى الشمالى يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم كونج أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونج يانج بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنويا واشنطن وسيول.

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحية وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقا للمصدر نفسه.

وقالت الوكالة إنه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات "ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه".

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية"، وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.



