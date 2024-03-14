اليوم السابع
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الخميس، 14 مارس 2024 09:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الزعيم الكورى الشمالى يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

الخميس، 14 مارس 2024 09:01 ص
الزعيم الكورى الشمالى يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
وكالات

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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم كونج أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونج يانج بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنويا واشنطن وسيول.

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحية وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقا للمصدر نفسه.

وقالت الوكالة إنه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات "ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه".

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية"، وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

 

كيم
 

 







كيم كونج أون

كوريا الشمالية

دبابة

تدريبات عسكرية




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