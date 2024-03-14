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أجواء رمضانية تعم شوارع مطروح وخروج المواطنين للتسوق والتمشية.. فيديو

الخميس، 14 مارس 2024 11:30 م
أجواء رمضانية تعم شوارع مطروح وخروج المواطنين للتسوق والتمشية.. فيديو أجواء رمضانية تعم شوارع مطروح
مطروح – حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً للأجواء الرمضانية المبهجة، بشوارع مدينة مطروح، التي تزينها الأنوار والزينة الرمضانية بأشكالها المختلفة.
 
 
ورصدت كاميرا اليوم السابع، الأجواء الرمضانية بشارع الإسكندرية الشهير، في وسط مدينة مرسى مطروح، والذي يعد ممشى سياحي خلال المصيف، وممشى ومقصد للتسوق لأهالي مطروح، لكونه من أكبر الشوارع التجارية، و تخرج أعداد كبيرة من المواطنين عقب صلاة التراويح، للتمشية والتسوق من المحلات التي تعرض سلع رمضان وملابس العيد، وغيرها من السلع.
 
وتتنافس المحال التجارية، في إبراز الطابع الرمضاني وإضفاء أجواء مختلفة عن الأيام العادية، من خلال تكثيف الزينة الكهربائية والأضواء والفوانيس الكبيرة والصغيرة والزينة المختلفة.
وتشهد شوارع المدينة المختلفة، زيادة في حركة المواطنين والسيارات، أكثر من فترة النهار التي تشهد تراجعا كبيرا في حركة المواطنين والسيارات خاصة بداية النهار وحتى بعد الظهيرة.
 
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أجواء رمضانية تعم شوارع مطروح
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أجواء رمضانية تعم شوارع مطروح

 







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