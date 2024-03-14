الجامع الكبير بمطروح يكتظ بالمصلين في خامس ليالي الشهر الكريم.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، لصلاة التراويح، من المسجد الكبير، التي أم فيها الشيخ علي حامد إمام وخطيب المسجد الواقع في نطاق شارع الإسكندرية، وسط مدينة مطروح، المصلين، بحضور أعداد كبيرة من أهالي مطروح، الذين اكتظ بهم المسجد الذي يعد من أكبر مساجد المدينة.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، جانب من أداء أعداد كبيرة من المواطنين الصلاة داخل المسجد، كما صلى عدد كبير من المصلين في لساحة الخارجية للمسجد، إضافة إلى مصلى السيدات الملحق بالمسجد، وسط أجواء رمضانية روحانية، مع تلاوة القرآن بصوت خاشع وعذب من إمام المسجد، الذي يختم جزء من القرآن في صلاة التراويح يومياً، ليتمكن من ختم القرآن كاملاً عند بلوغ نهاية الشهر الكريم .

يذكر أن مسجد الكبير كان أسمه سابقاً "مسجد الملك"، وهو من أقدم مساجد محافظة مطروح، ومن المساجد التي تقام فيه المناسبات الدينية الرسمية، ويؤدي فيه الصلاة محافظ وقيادات مطروح، حيث يقع خلف القرب من مبنى ديوان عام المحافظة وشارع الإسكندرية الرئيسي والشهير.