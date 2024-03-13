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مسلسل صيد العقارب.. أسباب مرضية للإجهاض على غرار حالة البطلة

الأربعاء، 13 مارس 2024 09:00 م
مسلسل صيد العقارب.. أسباب مرضية للإجهاض على غرار حالة البطلة صيد العقارب
كتبت مروة محمود الياس

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الإجهاض أمر شائع الحدوث تعانى منه بعض  السيدات،  وخلال مسلسلات رمضان 2024 ظهرت بطلة مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبد الرازق في  الحلقات الأولى تعاني من الإجهاض، استعرض تقرير نشر في موقع parents المعني بصحة المرأه والطفل، مجموعة من أهم أسباب الإجهاض التي قد تعاني منها السيدات.
 
 
وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من أنواع الإجهاض، منها الإجهاض الحتمي وهو  الذي يحدث نتيجة النزيف المهبلي، ومنها الإجهاض المتكرر ، وهناك نوع يسمى الإجهاض المنذر أو المهدد وهو الذي تظل فيه المراة مهددة بفقدان الحمل، ومن أهم أعراض الإجهاض التي تظهر على السيدات،  التشنج الشديد بالبطن،  النزيف الشديد، الآلام بالبطن والرحم الشديدة.
 
 
وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في الإجهاض، فهذا الخطر يظل قائما في الثلاثة شهور الأولى من الحمل عند حوالي 80% من السيدات الحوامل بشكل عام.
 
 أهم أسباب الإجهاض تتمثل في التشوهات في الكروموسومات أي أن يكون الخلل جينيا، فضلا عن مشكلات تتعلق بالأمراض المزمنة، و قد تكون المرأة الحامل مصابة بمرض السكر، كذلك قد تكون تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية بالقصور أو الفرط،م ما يؤثر على الهرمونات بشكل عام، أو قد تكون مصابة بمشكلات هرمونية أو اضطرابات في الدم تسبب التخثر له، بعض الأمراض المناعية وأمراض القلب والكلى قد تؤثر بشكل كبير على سلامة الحمل واستمراره.






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