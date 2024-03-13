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إسعافات أولية حال التعرض للدغة عقرب من وحى مسلسل صيد العقارب

الأربعاء، 13 مارس 2024 12:00 م
إسعافات أولية حال التعرض للدغة عقرب من وحى مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب
كتبت إيناس البنا

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مع بدء عرض أولى حلقات مسلسل صيد العقارب، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق ويعرض على قناة cbc حصريًا كما يعرض على منصة watch it، ضمن سلسلة مسلسلات الشركة المتحدة، فحصت غادة عبد الرازق العقرب النادر الذى وجدته بعد بحث 3 سنوات، لكن أُثناء فحصها له أرسل لها زوجها "ياسين" محمد علاء رسالة صوتيه وأثناء سماعها له وقع العقرب على يدها وهو ما أصابها بلدغة وحاولت أن تضع مضادات على يدها.

من جانبه أوضح الدكتور على يونس أستاذ علم الحشرات فى جامعة القاهرة، أنه قد يتعرض شخص ما للدغة العقرب، خاصة هؤلاء الذين يعيشون فى ضواحى المدن أو المناطق الزراعية فى القرى أو بجوار المناطق الصحراوية أو الجبلية وهؤلاء يلزمهم رعاية طبية سريعة لتفادى أى خطر لسم لدغة العقرب.

وأضاف أستاذ علم الحشرات، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، الأعراض الأولية للدغة العقرب تتضمن ألما فوريا وأحيانًا تنميل أو وخز فى الجزء المصاب مع وجود بعض التغيرات القليلة على الجلد فى منطقة اللدغ.

وتشمل الأعراض الخطيرة؛ وهى أكثر شيوعًا بين الأطفال؛ الأرق، والتشنجات العضلية، وحركات غير طبيعية وعشوائية فى الرأس والرقبة والعين، والقلق والانفعالات، فى حين أنه قد يسود بين البالغين التعرق وعدم انتظام دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل التنفس، والضعف العام، وتشنجات العضلات.

وأضاف الطبيب أنه يعتمد علاج لدغات العقرب على نوع العقرب وكمية السم المحقونة، ويجب اتباع الإرشادات الخاصة بلدغات العقارب بمجرد حدوثها، والتى تشمل تنظيف مكان اللدغة بالماء والصابون، وضع الثلج أو الكمادات الباردة على منطقة اللدغ، واستخدام مضادات الهيستامين أو الكورتيكوستيرويد على المنطقة المصابة (مكان اللدغ)، مع ضرورة أن يتبع ذلك استخدام مضاد لسم العقرب من أقرب مستشفى طوارئ.







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