7 علامات تحذيرية للأزمة القلبية قد تحدث ليلا بعد سن الـ40

كتبت إيناس البنا

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدي هذا الانسداد الشرياني إلى إلحاق الضرر بعضلة القلب ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أو حتى الموت، من المهم فهم النوبات القلبية لأنها تحتل مرتبة بين الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، من خلال معرفة الأعراض وعوامل الخطر، يمكننا اتخاذ خطوات لحماية صحة قلبنا.

ووفقا لموقع "healthsite"، يمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت، ولكن حدوثها في وقت متأخر من الليل يكون أكثر خطورة في كثير من الأحيان، بالنسبة للرجال في الأربعينيات من العمر، هذه فترة حرجة، حيث يمكن لعوامل نمط الحياة والإجهاد والعوامل الوراثية أن تزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، يساعد التعرف على علامات التحذير المبكر، وخاصة تلك التي تظهر بعد الساعة 10 مساءً أن ينقذ الأرواح.

7 أعراض للنوبة القلبية يجب على الرجال في الأربعينيات من عمرهم ألا يتجاهلوها أبدًا

ألم أو انزعاج في الصدر

يعد الشعور بعدم الراحة في الصدر أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا، وقد يشعر المرء بضغط أو انقباض أو امتلاء أو حتى ألم، وقد يتجاهل العديد من الرجال في الأربعينيات من العمر هذه الأحاسيس، ويعزونها إلى عسر الهضم أو القلق، ومع ذلك، إذا استمر هذا الشعور بعدم الراحة لعدة دقائق، فيجب أن يثير القلق، وقد يكون الحصول على مساعدة طبية على الفور أمرًا حيويًا.

ضيق في التنفس

يمكن أن يحدث ضيق التنفس مع أو بدون ألم في الصدر، بالنسبة للرجال في الأربعينيات من العمر، لا ينبغي الاستخفاف بصعوبة التنفس المفاجئة سواء بعد النشاط البدني أو أثناء الراحة، يصبح الأمر أكثر إثارة للقلق إذا حدث أثناء النوم أو أثناء الاستلقاء، من الأهمية بمكان التعرف على هذا باعتباره إشارة محتملة لمشكلة في القلب.

تعرق بارد

غالبًا ما يتم تجاهل التعرق البارد، ولكن يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية، وخاصة عند الرجال، إذا وجدت نفسك تشعر بالرطوبة أو تتعرق دون أي مجهود بدني، فقد يشير ذلك إلى مشكلة قلبية متطورة، يمكن أن يحدث هذا أيضًا أثناء النوم، مما يؤدي إلى الارتباك، من الضروري النظر إلى التعرق البارد باعتباره تحذيرًا خطيرًا يحتاج إلى اهتمام فوري.

الغثيان أو الدوار

غالبًا ما يتم الخلط بين الغثيان والدوار ومشاكل المعدة أو مجرد التعب. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشرًا على الإصابة بنوبة قلبية، يجب على الرجال في الأربعينيات من العمر أن يكونوا يقظين إذا ظهرت هذه المشاعر، خاصة عندما تقترن بأعراض أخرى مثل عدم الراحة في الصدر أو ضيق التنفس، ويمكن أن يؤدي التعرف على هذه الإشارات إلى إنقاذ حياة.

الألم في الكتف والرقبة

قد ينتشر الألم أو الانزعاج إلى ما هو أبعد من الصدر، فيصل إلى الكتفين أو الرقبة أو الظهر أو الفك أو المعدة، قد لا يربط الرجال دائمًا هذه الآلام بمشاكل القلب؛ ومع ذلك، إذا ظهرت أي من جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى، فمن الأهمية بمكان طلب المساعدة الطبية على الفور، قد يكون الوعي بهذه الأعراض الأقل شهرة منقذًا للحياة.

تعب غير مبرر

غالبًا ما يكون التعب غير المبرر بمثابة تحذير خفي ولكنه مهم لمشاكل القلب، إذا كان هذا التعب مزمنًا ومصحوبًا بعلامات أخرى، فقد يشير إلى مشاكل في القلب. من المهم أن نأخذ التعب على محمل الجد للحفاظ على صحة القلب.

القلق

قد يشعر بعض الرجال بقلق شديد أو شعور ساحق بالهلاك قبل الإصابة بنوبة قلبية، لا ينبغي تجاهل هذه العلامة النفسية، إذا شعرت فجأة بالقلق دون سبب واضح، وخاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض جسدية، فإن استشارة أخصائي الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية.