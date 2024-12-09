‫وزير الزراعة يبحث مع اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة دعم المرأة الريفية

كتبت أسماء نصار

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة "ECA" لبحث التعاون المشترك، وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضى للنساء فى أفريقيا.

وخلال اللقاء الوزير سلط فاروق الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التى تعزز التحول الزراعى وتمكين المرأة.

وقال فاروق "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة فى البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التى تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعى والاقتصادى."

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعى فى 20 محافظة كمثال، وأشار إلى أهمية البرامج الشاملة التى تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير. وفى هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

من جانبها، أشادت جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعى والأراضى ومنسقة مركز سياسة الأراضى الأفريقية فى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر فى تحويل الزراعة، بما فى ذلك تعزيز حقوق المرأة فى الأراضى.

وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً فى تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضى فى أفريقيا، والتى تم التصديق عليها فى إعلان قمة الاتحاد الأفريقى لعام 2009". "

وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبى الذى يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.