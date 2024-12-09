وزير الرى: الدول العربية أكثر مناطق العالم فى السطوع الشمسى

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمى لـ تحلية المياه" والمنعقد فى أبو ظبى.

أشار سويلم إلى تزايد التحديات التى تواجه الموارد المائية عالمياً نتيجة لتسارع وتيرة التنمية والزيادة السكانية وتغير المناخ، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه والتأثير سلباً على نوعيتها فى العديد من دول العالم، وهو ما يعيق قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة فى مجال المياه والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، والتى يعد من اهم محاورها ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء.

وأشار سويلم إلى أهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية خاصة مع التراجع المستمر فى تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية، وبالتالى فإنه يمكن الإعتماد على الطاقة الشمسية لجعل "تحلية المياه لإنتاج الغذاء" ذات جدوى إقتصادية شريطة إستخدام المياه المحلاة فى "الإنتاج الكثيف للغذاء"، ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلاً نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة مما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه .

كما أشار إلى أهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إستخدامها فى تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه فى الزراعة بالتقنيات المتطورة والتى تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى (الأرتيميا) والطحالب التى تتحمل درجات الملوحة العالية .

وأضاف سويلم أن الدول العربية والتى تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى لديها الفرصة فى إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها فى الزراعة بشكل إقتصادى، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية فى هذا المجال، وهو ما تحقق مؤخراً بتنسيق متميز بين مصر والإمارات والسعودية لتبادل الخبرات فى مجال التحلية وإعداد نموذج ناجح للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يُمكن تطبيقه لاحقاً فى باقى الدول .