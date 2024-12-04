وزير الرى: ندرة المياه وتغير المناخ تؤثر على الدول العربية وشمال أفريقيا

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .

قال سويلم إنه فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط .. فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات ، مشيراً لأهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .

أكد الدكتور سويلم على أهمية الإلتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات ، وتعزيز البحث العلمى والتطوير والابتكار بما يُمكن المجتمع الدولى من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمى ، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم .

