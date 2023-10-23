وداعًا للحقن.. جهاز جديد يمثل طفرة فى علاج مريض السكر النوع الأول

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن جهاز جديد لمريض سكر النوع الأول يغنى عن الحقن المتكررة للأنسولين، ما يمثل ثورة في علاج المرض، موضحة أن الجهاز الجديد يقلل الحاجة إلى الحقن المنتظمة لمرضى السكري من النوع الأول، وتستعد هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا للموافقة على التكنولوجيا الطبية الرائدة التي تم وصفها بأنها "أقرب شيء يمكن أن يوفره العلم لعلاج مرض السكري من النوع الأول".



النوع الاول من السكر وجهاز جديد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه في الوقت الحاضر، يعتمد معظم مرضى السكري من النوع الأول على الحقن الذاتية اليومية المتعددة لأدوية الأنسولين للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي تسببه هذه الحالة، وبدونهم، لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، لكن الأداة الرائدة، التي تسمى نظام الحلقة المغلقة، تحرر المرضى من الجرعات المنتظمة، كما أنها تمنعهم من الحاجة إلى فحص مستويات الجلوكوز في الدم باستمرار من أجل حساب كمية الأنسولين التي يحتاجون إلى حقنها - وهي مسئولية صعبة حيث يمكن أن تختلف الجرعة المطلوبة اعتمادًا على أنماط النوم وممارسة الرياضة والمرض والنظام الغذائي.



صوفيا الطفلة الصغيرة مع اسرتها والتى تم تركيب جهاز السكر الجديد

وبدلاً من ذلك، تقوم الأداة بمراقبة نسبة السكر في الدم باستمرار وتستخدم طريقة معقدة للتنبؤ بكمية الأنسولين التي يحتاجها المريض، قبل تقديم الجرعة الصحيحة تلقائيًا، ويرتبط النظام بتطبيق على هاتف المريض ويتعرف على ما يحتاجه جسم الفرد بمرور الوقت، ما يحافظ على مستويات السكر في الدم أكثر ثباتًا من طريقة العلاج الحالية.

والأهم من ذلك، أن هذا يقلل من خطر حدوث نوبات نقص سكر الدم القاتلة - المعروفة باسم نقص السكر - وارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير، والذي يمكن أن يسبب حالة أخرى قد تكون قاتلة، وهي الحماض الكيتوني السكري، الذي يجعل الدم حمضيًا وسامًا.

وأضافت نينا ويلر، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 38 عامًا، من نورويتش: "في رأيي، هذا هو أقرب علاج سنحصل عليه في حياتي"، وبالنسبة لابنتى صوفيا أبجون البالغة من العمر 6 سنوات، فإن تزويدها بالتكنولوجيا عندما كانت في الثالثة من عمرها فقط يعني أنها تتجنب حقن الأنسولين بانتظام وسوف تكبر "أقل اختلافًا عن أي شخص آخر".

وقالت الصحيفة، غدًا، ستجتمع هيئة مراقبة الإنفاق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (NICE)، لتأكيد ما إذا كانت ستتبع خطى اسكتلندا في طرح التكنولوجيا عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبعد أن تفاوض المسئولون على خفض التكلفة مع الموردين، من المتوقع على نطاق واسع أن يتم الموافقة على تمويل ما يصل إلى 75% من المصابين بالسكري من النوع الأول في إنجلترا - أي حوالي 200 ألف شخص، ومن المرجح أن تحذو ويلز حذوها.

ومن المتوقع أن يتم تقديم هذا العلاج لجميع الأطفال المصابين بهذه الحالة، وعددهم 36 ألف طفل، وهي خطوة - من خلال الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم منذ المراحل المبكرة من مرضهم - يمكن أن تنقذهم مدى الحياة من المضاعفات المرتبطة بهذه الحالة، بما في ذلك أمراض الكلى ومشاكل القلب، بتر الأطراف وتلف العين.

ستحصل جميع النساء المصابات بداء السكري من النوع الأول اللاتي يخططن للحمل على الجهاز، بعد أن وجدت الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من حالات الإملاص والتشوهات الخلقية ودخول العناية المركزة لحديثي الولادة.

قال البروفيسور بارثا كار، المدير السريري لمرض السكري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: ​​"بخلاف العلاج، لا يوجد شيء آخر متاح في العلم لمرض السكري من النوع الأول"، وهذا الجهاز يغير نوعية الحياة بشكل كبير، مضيفا: أنه من وجهة نظر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نحن نقود العالم في تقديم هذا للمرضى، ومن منظور سياسي، لا أستطيع التفكير في أي شيء يتعامل بشكل حقيقي مع مسألة الوقاية بقدر ما يفعل هذا.



جهاز جديد لمريض سكر النوع الاول

وأضافت الصحيفقة، يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يتوقف البنكرياس، وهو غدة موجودة في البطن، عن إنتاج الأنسولين، وهو الهرمون اللازم لنقل السكر من الدم إلى الخلايا حيث يتم حرقه كطاقة، وهذا يختلف عن مرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعًا، حيث يتم إنتاج الأنسولين ولكن خلايا الجسم لا تستجيب له بشكل طبيعي، وفي كلتا الحالتين، يؤدي ذلك إلى تراكم السكر المهضوم من الطعام في الدم، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعضاء.

وبدون استخدام السكر كطاقة، يحرق الجسم الدهون، أحد المنتجات الثانوية لهذه العملية هي مواد كيميائية تسمى الكيتونات، عند المستويات العالية جدًا، تصبح هذه المواد سامة - مما يسبب الحماض الكيتوني السكري الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي أو السكتة الدماغية أو الوفاة.

وتكون المشكلة أكثر شيوعًا في مرض السكري من النوع الأول، وذلك بسبب النقص التام في الأنسولين الطبيعي في الجسم، يحافظ دواء الأنسولين على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، لكن استخدام الدواء يتطلب مراقبة مستمرة. واستخدام القليل جدًا يعني بقاء نسبة السكر في الدم أعلى مما ينبغي، مما يزيد المخاطر مرة أخرى. لكن حساب الكمية المناسبة من الأنسولين التي يجب تناولها قد يكون أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال الصغار الذين تتقلب مستوياتهم بسرعة أكبر.

يعمل نظام الحلقة المغلقة من خلال ربط قطعتين من التكنولوجيا المستخدمة بالفعل من قبل المرضى - جهاز مراقبة مستمر للجلوكوز ومضخة الأنسولين - ببرنامج كمبيوتر يتم التحكم فيه عبر تطبيق الهاتف المحمول، إن أجهزة المراقبة، التي تستخدمها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي تعاني من مرض السكري من النوع الأول – هي بحجم عملة الجنيه وتوضع على الجلد، يقومون بمراقبة مستويات السكر باستمرار عبر أجهزة استشعار الجلد، مضخات الأنسولين هي أجهزة صغيرة تحل محل الحقن العادية عن طريق توصيل الأنسولين – الكمية التي يبرمجها المريض – إلى الجسم، يتم ربط أحدث الموديلات مباشرة بالجلد، ولكن يتم توصيل الإصدارات الأخرى عبر أنابيب في قنية يتم وضعها في الوريد، يتم حمل الجهاز في حزام أو قطعة ملابس.

يأخذ نظام الحلقة المغلقة القياسات من الشاشة ويستخدم طريقة لحساب ما إذا كانت مستويات السكر في الدم ترتفع أم تنخفض ومقدار الأنسولين المطلوب، فهو يتواصل مع المضخة ليخبرها بالكمية التي يجب إعطاؤها أو التوقف مؤقتًا - دون أن يضطر المريض إلى القيام بأي شيء، سيصدر إنذار على هاتف المريض إذا أصبحت مستويات السكر منخفضة أو مرتفعة بشكل خطير.

المدخلات الوحيدة التي يحتاج المريض إلى تقديمها هي قبل الوجبة، عندما يتعين عليه حساب كمية الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر التي سيستهلكها.