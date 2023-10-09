دراسة: أمل جديد لعلاج مرضى السكر من النوع الأول بالخلايا الجذعية

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة حديثة عن أن الخلايا الجذعية يمكن أن تكون علاج لمرض السكري من النوع الأول، حيث أظهر بحث أن علاجًا جديدًا ساعد في شفاء ثلاثة مرضى من حقن الأنسولين اليومية، ونش هذا في جريدة “thesun”.





أدى العلاج - المسمى VX-880 - إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى جميع المرضى الذين عولجوا في التجربة.

وقال البروفيسور تريفور ريشمان من مستشفى تورونتو العام في كندا ، إنه يمكن أن يغير حياة مئات الآلاف من البريطانيين المصابين بهذه الحالة، حيث أن النتائج جيدة جدا وتعطي الأمل في علاج يغير حياة الأشخاص الذين يعانون من العبء المستمر مدى الحياة لمرض السكري من النوع الأول .

وأظهر جميع المرضى الذين تم علاجهم باستخدام VX-880 تحسنًا في التحكم في السكر ، بما في ذلك تقليل أو حتى التخلص من استخدام الأنسولين .

ويعيش حوالي 220 ألف بريطاني مع مرض السكري من النوع الأول، وتؤدي هذه الحالة المستمرة مدى الحياة إلى تدمير خلايا البنكرياس التي تنتج هرمون الأنسولين، الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم .

ويجب على المرضى مراقبة نسبة السكر في الدم طوال اليوم وحقن أنفسهم باأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

على عكس مرض السكري من النوع الثاني ، لا يوجد شيء يمكنك القيام به لمنع نفسك أو الآخرين من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

ولا يوجد علاج حاليًا لكن الباحثين يعملون حاليًا على طرق لتطوير علاجات جديدة، وتم تقديم الدراسة الأخيرة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورج.

فتم إعطاء المرضى حقنة واحدة من VX-880 وتمت مراقبتهم للتحقق من التفاعلات العكسية ومستويات الأنسولين ومستويات الجلوكوز في الدم.

فساعدت أحد المرضى عن الحاجة إلى حقن الأنسولين بعد تسعة أشهر من الحقن وظل بعيدا عن الأنسولين بعد عامين، وهذا المريض يعاني من مرض السكري من النوع الأول لمدة 42 عامًا قبل التجربة، وكان يحقن 34 وحدة من الأنسولين في اليوم السابق.

وشخص أخر من الذين خضعوا للتجربة تجنب الحقن بالأنسولين بعد ستة أشهر، لكنه اضطر إلى البدء بتناول أربع وحدات يوميًا بعد 15 شهرًا.

أما الثالث فقد توقف عن الحاجة إلى الأنسولين بعد حوالي ستة أشهر أيضًا.

وهذا العلاج ينطوي على زراعة الخلايا المنتجة للأنسولين التي تم تدميرها بسبب مرض السكري من النوع الأول في المختبر وزرعها في المرضى.