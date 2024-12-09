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مراسلة القاهرة الإخبارية تستعرض مخططات إسرائيل بعد سقوط الأسد.. فيديو

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:13 ص
مراسلة القاهرة الإخبارية تستعرض مخططات إسرائيل بعد سقوط الأسد.. فيديو الجيش الاسرائيلى
كتب ـ محمد عبد العظيم

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استعرضت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" مخططات إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد وتوسيع العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أكدت أن وزير الأمن الإسرائيلي تحدث عن نقاط مهمة أولها السيطرة واحتلال المنطقة العازلة من خلال تواجد قوات لجيش الاحتلال في تلك المنطقة.

وأضافت خلال تصريحات للقناة من القدس المحتلة: "نتنياهو أعلن عن سقوط اتفاقية فض الاشتباك الذي وقع عام 1974، بعد انسحاب قوات النظام السوري والأمم المتحدة من المنطقة، والحدود الإسرائيلية السورية أصبحت مكشوفة وذلك وجب على إسرائيل حماية حدودها".

وتحدث وزير الأمن الإسرائيلي عن أن وجه الجيش إنساء منطقة آمنة في الجانب السوري.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.







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