محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي ويؤكد لتحويلها لمتحف للمخطوطات التراثية

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بتفقد مكتبة "رفاعة الطهطاوي" بمدينة سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة، وهلال زكى رئيس مركز ومدينة سوهاج، وصلاح عبد الفتاح مدير المكتبة.

وأكد المحافظ على أهمية تحويل المكتبة إلى متحف للمخطوطات التراثية والتاريخية، ومركز تراثى ثقافى عالمى لرقمنة وترميم وتحقيق المخطوطات التراثية، وقد تفقد الأقسام المختلفة والتى تشمل " معمل الرقمنة، ومعمل ترميم الكتب التراثية، وقاعة الاطلاع الرقمية "، موجها باستكمال أعمال التسجيل اليدوى والإلكترونى لجميع الكتب والمخطوطات حفاظا عليها، وإعداد مشروع اللائحة المالية للمكتبة، بالإضافة إلى البدء فى ترميم المخطوطات الأثرية من خلال الجهات المختصة.

والتقى المحافظ خلال زيارته للمكتبة، "وفاء" إحدى الموظفات من ذوى الإعاقة، والتى استجاب المحافظ لمطلبها بتطبيق كود الإتاحة بالمكتبة تيسيرا عليها، موجها لها التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وقد وجهت السيدة " وفاء " الشكر للمحافظ على سرعة الاستجابة وتلبية مطلبها الذى رفع العبء عن كاهلها .





يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج، قد شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وإعادة إحياء المكتبة، حيث شهدت ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة الطابع المعمارى لأرضيات المكتبة، وإعادة صياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسى للاطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامى المميز لقطع الأثاث القديمة، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفى بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، والخاصة بالشيخ " رفاعة الطهطاوي"، ووضع تمثال نصفى بمدخل المكتبة للعلامة " رفاعة الطهطاوى".