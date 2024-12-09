اليوم السابع
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الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ويوجه بتعميم التجربة..

محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:04 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة.. صور محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض مدرسة الزهور المخفض
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، المعرض التسويقي المخفض بمدرسة الزهور للتعليم الأساسي، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمن المعرض سلعًا غذائية وخضراوات وفاكهة ومشغولات يدوية بأسعار مخفضة، مُوجهًا بتخصيص يوم للتسوق للطلاب وأسرهم يتم الإعلان عنه مسبقًا.

كما وجه المحافظ بتعميم التجربة في المدارس الأخرى بالمحافظة بما لا يؤثر على التحصيل العلمي والدراسي للطلاب، على أن يستفيد منها أهالي الأحياء المنفذ بها المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما وجه بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للاستفادة من خفض الأسعار.

الفاكهة
الفاكهة

 

المحافظ يتفقد معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة
المحافظ يتفقد معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة

 

معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة
معرض مدرسة الزهور المخفض بالخارجة

 

معرض مدرسة الزهور المخفض
معرض مدرسة الزهور المخفض






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