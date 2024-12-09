اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف باستمرار حملات ضبط الدراجات النارية والتكاتك المخالفة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:18 ص
محافظ الدقهلية يكلف باستمرار حملات ضبط الدراجات النارية والتكاتك المخالفة حملات ضبط التكاتك المخالفة
الدقهلية شريف الديب

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كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للمرور، باستمرار شن الحملات المكبرة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة والدراجات النارية غير المرخصة بمدينتي المنصورة وطلخا، وشملت الحملة شارع الجيش والأتوبيس ومدخل عبد السلام عارف.

وشدد المحافظ، بعدم السماح نهائياً لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا وتكثيف الحملات المرورية علي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن، وتكثيف الحملات المرورية وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين من سائقي السيارات للبنديرة والأجرة المقررة أو تقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس، مشددا على مواصلة هذه الحملات حتى عودة الانضباط والمظهر الحضاري إلى الشوارع.

وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية لضبط حركة الشارع من الناحية الأمنية وتسهيل الحركة المروريه أمام المواطنين.


 







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