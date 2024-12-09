كان طيب القلب مخلص في عمله.. شهادة زملاء فني أشعة توفي أثناء عمله بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية، وفاة محمد أحمد محمد عبد الله فني الأشعة بالمستشفى، حيث وافته المنية أثناء تأدية عمله اليوم في النبطشية بالمستشفى، وسادت حالة من الحزن على رحيله، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء على الراحل، كما تقدم الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، بالعزاء للراحل.

وتقدمت مستشفى شبين القناطر بقيادة الدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وكيميائيين وإداريين وعمال بخالص العزاء والمواساة لأهل الفقيد محمد أحمد فني الأشعة بالمستشفى، ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "افتقدنا اليوم زميل عزيز وأخ غالي علي الجميع .. وافته المنية أثناء تأدية عمله اليوم في النبطشية ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

وتابعت: "نشهد الله أنه كان طيب القلب جدع خدوم مخلص في عمله محبوب من الجميع حسن الخلق والسيرة.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازه بالإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".

ونعي الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الراحل محمد أحمد محمد عبد الله فني أشعة بمستشفى شبين القناطر المركزي، حيث تقدم وجميع العاملين بمديرية الصحة بالقليوبية وجميع الإدارات الفنية والنوعية على مستوى المحافظة بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.