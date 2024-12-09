"فضل العلم" محور لقاءات "الرواق الأزهري" بمراكز شباب شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف، سلسلة من لقاءات الرواق الأزهري في مراكز شباب المحافظة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، استهدفت اللقاءات مركز شباب ضاحية السلام، ومركز شباب عاطف السادات بإدارة شباب العريش، ومركز شباب النصر بإدارة شباب بئر العبد، حيث تناولت موضوع «فضل العلم» وأهمية طلبه في ضوء القيم الدينية والاجتماعية.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه ركزت فعاليات الرواق الأزهري على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتوجيه النشء والشباب نحو الفهم الصحيح للإسلام الوسطي الذي يحث على العلم والمعرفة، وأوضح علماء الأزهر المشاركون أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى طلب العلم باعتباره مفتاح التقدم والنهضة، وسلطوا الضوء على دور العلم في بناء المجتمعات وتقدم الأمم.

وأشاد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون المثمر مع المنطقة الأزهرية في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري، مؤكدًا أنه يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي بين النشء، وتوجيههم نحو السلوك القويم. وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المستمرة للمديرية لدعم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

على هامش اللقاءات، نظم مركز شباب بئر العبد ندوة تناولت تصحيح المفاهيم المغلوطة ونبذ التطرف، مع التركيز على ترسيخ قيم الاعتدال والمواطنة. كما استعرضت الندوة السبل المثلى لمواجهة الأزمات الفكرية والسلوكية، مؤكدة أهمية تعزيز الفكر المستنير.

وفي سياق آخر، نظم مركز شباب النصر مشروعًا للخدمة العامة يهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية من خلال الأعمال التطوعية. شمل المشروع أنشطة تعزز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، وتمنحهم الفرصة لاكتساب خبرات جديدة تخدمهم على المستوى الشخصي والمجتمعي، تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة عمل متكاملة لتنفيذ برامج تنموية وثقافية في مراكز الشباب بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.