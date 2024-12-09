شروط وضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال بيانات المعلمين والإداريين الراغبين فى العمل بوظيفة رئيس لجنة سير ومراقبين أوائل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث طالبت الوزارة العاملين بالتربية والتعليم بالمديريات والإدارات التقدم، قائلة: المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة مهمة قومية يجب على الجميع التقدم لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التقديم للأعضاء متاح خلال الفترة المقبلة استعداداً لعقد مقابلات لاختيار الأعضاء، مضيفة أنه سيتم عقد مقابلات للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث من المقرر أن يتم عقد مقابلات بالمديريات التعليمية خلال يناير المقبل وبداية فبراير 2025، لاختيار أفضل العناصر المتقدمة كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، مشددة على أن خطة الوزارة تقليل أعداد لجان السير لإحكام للسيطرة بشكل أكبر على اللجان الامتحانية.



وأكدت الوزارة أن هناك ضوابط وشروط لاختيار رؤساء اللجان، حيث أن الأولوية لمن لديه خبرة فى العمل بامتحانات الثانوية العامة وأيضا الكفاءة والقدرة على إدارة لجنة السير وضبط اللجان، وأيضا عدم وجود مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات، مشددة على أن الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات منها ألا يكون العضو المتقدم صدر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو حصل على جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا" الإنذار بالخصم من الأجر خمسة أيام، وألا يكون العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.



وأوضحت الوزارة أنه ضمن الموانع، يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، مشددة على أن رؤساء اللجان هم الأساس في ضبط اللجان والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات في الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء مرحلة المقابلات واختيار الأعضاء يتم إرسال الأسماء إلى الجهات المختصة لإجراء استعلام أمنى عليهم، مضيفة أنه بعد هذه الخطوة يصدر قرار وزارى بتكليف رؤساء اللجان الذين سوف يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة2025، على أن يتم اختيار أعضاء أساسيين واحتياطيين، مشددة على أن الامتحانات تحتاج إلى استبدال أعضاء بشكل مستمر فى حالة تقصير اى رئيس لجنة فى عمله خاصة ما يتعلق بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن التصدى للغش هو أهم تحدى لأى رئيس لجنة سير بامتحانات الثانوية العامة 2025.



ويسمح للطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى لأداء الامتحان فى المواد التى رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد.



وأوضحت أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الحديث بعد إعادة الهيكلة بالمرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوى العام تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.