"التعليم" تحذر المعلمين من الامتناع عن تحديث بياناتهم بشأن امتحانات الثانوية

محمود طه حسين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة" رؤساء لجان ـ مراقبين أوائل" من عدم قيامهم بتحديث بياناتهم، مشددة على أهمية تحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه فى حالة التقدم سوف يتعرض العضو للمساءلة القانونية.



أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للتقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فى وظيفتى رئيس لجنة ومراقب أول، حيث يمكن لمن يرغب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024,2025 تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو المقبل، كما أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الفترة المقبلة.