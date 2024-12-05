اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 ديسمبر 2024 07:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تحذر المعلمين من الامتناع عن تحديث بياناتهم بشأن امتحانات الثانوية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 06:00 ص
"التعليم" تحذر المعلمين من الامتناع عن تحديث بياناتهم بشأن امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة" رؤساء لجان ـ مراقبين أوائل" من عدم قيامهم بتحديث بياناتهم، مشددة على أهمية تحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه فى حالة التقدم سوف يتعرض العضو للمساءلة القانونية.


أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للتقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فى وظيفتى رئيس لجنة ومراقب أول، حيث يمكن لمن يرغب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية
https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024,2025 تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو المقبل، كما أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الفترة المقبلة.







وزارة التربية والتعليم

التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

التقدم على وظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2025



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة