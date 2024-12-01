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وزارة التعليم تتيح الترشح لرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة 2025

الأحد، 01 ديسمبر 2024 11:31 م
وزارة التعليم تتيح الترشح لرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن لمن يرغب التدخول على موقع الوزارة لتسجيل بياناته عبر الرباط التالى https://thanwya-teach.emis.gov.eg/


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام القديم للعام الحالى وهم : الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى لأداء الامتحان فى المواد التى رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد.


وأوضحت أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الحديث بعد إعادة الهيكلة بالمرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوى العام تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.
 







وزارة التربية والتعليم

الترشح للعمل بلجان الثانوية العامة 2025

الترشح لوظيفة رئيس لجنة بامتحانات الثانوية العامة 2025

الترشح لوظيفة مراقبة اول بامتحانات الثانوية العامة 2025

اليوم السابع بلس




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