رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية بنسخته السادسة، والذي نظمته هيئة فولبرايت، بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وبمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية ، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن النسخة السادسة من برنامج القيادة الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018، أصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين، مشيراً إلى أن المناقشة تناولت الموضوعات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحي الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.