اليوم السابع
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جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 04:04 م
جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بمحافظة بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء، خلال جولة لمحافظة بورسعيد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء.

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.


 







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جولة رئيس الوزراء

جولة رئيس الوزراء ببورسعيد

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