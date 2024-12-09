جامعة سوهاج تشارك فى الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

سوهاج عمرو خلف

شاركت جامعة سوهاج بالملتقى التنسيقي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأه بالجامعات المصرية، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وسفارة Newgerian، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره عبيره محمود مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، بإحدى الفنادق الخاصة بالقاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة في الملتقى بصفة مستمرة لمناقشة الدور الرئيسي الذي تقوم به الوحدة بجامعة سوهاج في مناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية مصر 2030 ، موجهاً الشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة،أن الهدف من الملتقى استعراض دور الوحدات منذ إنشائها وتبادل الخبرات، والدور الفاعل في المبادرات الوطنيه بما يدعم التبادل واستعراض الممارسات الجيده والوقوف على المعوقات التي تحد من استدامة الوحدات ومناقشة الحلول المقترحه، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة علي مستوي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية، وتم توقيع 22 بروتوكول تعاون دولي ، و 40 ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، موضحاً أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

وأشارت الدكتوره عبيره محمود ، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن الملتقى تطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بأشكال العنف المتنوعة عبر الانترنت والايذاء الجنسي والتشهير والقرصنة والملاحقة الالكترونية والعنف السيبراني، إلى جانب أنه تم مناقشة التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، وعرض بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات، موضحة أن الملتقى تضمن عروض لانجازات الوحدات داخل كل جامعة.















