توزيع 2000 بطاقة تكافل وكرامة وفحص 10 آلاف تظلم فى احتفالية بمدينة طهطا

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج وتحديدا بمقر الساحة الشعبية بمدينة طهطا، احتفالية كبرى برعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة وأمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج، بتوزيع 2000 بطاقة "تكافل وكرامة" على الأسر المستحقة في مراكز طما، وطهطا، وجهينة، وكذلك الإعلان - خلال الفعالية - عن فحص 10 آلاف تظلم مقدم من عدد آخر من الأسر، لضمان استحقاقها لمعاش "تكافل وكرامة".

أقيمت الاحتفالية - التى شارك فيها مجموعات من الشباب المتطوعين فى المبادرة - بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب حشود كبيرة من المواطنين من اهالى مراكز "طما، وطهطا، وجهينة".

وأكد اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن الفاعلية تأتى ضمن العديد من الفاعليات الخدمية والإجتماعية التى تنفذها أمانة الحزب بالمحافظة، والتى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، ومحاولة التخفيف عنهم ومساعدتهم فى مجابهة الظروف المعيشية، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس توجه الدولة نحو تمكين الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأعرب المشاركون فى الفعالية، عن تقديرهم، للجهود المبذولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدين أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، ومشيدين بجهود حزب مستقبل وطن فى رعاية مثل هذه المبادارت، موجهين الشكر للرئيس السيسى على رعايته للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

وأكد مسؤولو مديرية التضامن الإجتماعي، أن فحص التظلمات يأتي ضمن حرص الوزارة على تحقيق العدالة الإجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقد شهدت الإحتفالية تفاعلًا كبيرًا من جانب المواطنين، الذين عبروا عن امتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.



قيادات سوهاجية بالمبادرة



جموع المواطنين بسوهاج



جموع غفيرة وقيادات



الآلاف يشاركون فى المبادرة اليوم

جانب من الفعالية