زراعة سوهاج: انطلاق حصاد الفاصوليا الخضراء على مساحة 3000 فدان

سوهاج عمرو خلف

شهدت محافظة سوهاج انطلاق حصاد أحد الحقول المزروعة بالفاصوليا الخضراء، التي تم إعدادها وتجهيزها للتصدير مباشرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وقام المهندس عابدين علي محمد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بتدشين يوم لحصاد محصول الفاصوليا الخضراء للتصدير، وذلك لدعم ونشر الزراعات التعاقدية، خاصة المحاصيل التصديرية التي تسهم في توفير العملة الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحققت مديرية الزراعة بسوهاج نقلة نوعية في مجال زراعة الفاصوليا الخضراء.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة تقدم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، مع التركيز على زراعة المحاصيل التصديرية، وفق أحدث الأساليب الزراعية، مما يعزز من جودة المنتج المصري ويدعم مكانته في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تمثل نقلة نوعية في قطاع الزراعة، حيث تضمن عقود التصدير تحقيق عائد اقتصادي عادل ومستدام للمزارعين، والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية الشاملة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالفاصوليا الخضراء والجافة بمحافظة سوهاج بلغت 3000 فدان، منها 750 فدان مخصصة للفاصوليا الخضراء التي تم زراعتها بالكامل بعقود تصديرية، وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق إنتاجية متميزة، متوسط إنتاج الفدان من الفاصوليا الخضراء 6 إلى 8 أطنان، ومتوسط إنتاج الفدان من الفاصوليا الجافة 1 إلى 1.25 طن.