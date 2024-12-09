تعرف على مخاطر شحن الموبايل بجوارك عند النوم

كتبت مروة هريدى

يحذر خبراء الصحة من مخاطر شحن الهاتف المحمول "الموبايل" بجوار السرير أثناء النوم، ويأتي هذا التحذير فى ضوء بيانات أصدرتها شركة Firechief Global وهي الشركة الرائدة في مجال حلول السلامة من الحرائق في المملكة المتحدة، وذلك في ضوء بيانات أجرتها الشركة في وقت سابق والتي أظهرت أن نسبة كبيرة من الناس، بما في ذلك ثلث المراهقين، لديهم عادة النوم بجوار الموبايل أثناء وضعه على الشاحن بالقرب من السرير الخاص بهم وهو ما يُشكل مخاطر على الصحة العام، وفقًا لموقع internationalfireandsafetyjournal.

وأشارت البيانات التي أجرتها الشركة البريطانية إلى أن 74% من البريطانيين يشحنون أجهزتهم في غرف نومهم، بل ويضع البعض منها الموبايل أسفل وسائدهم أثناء النوم، وتشكل هذه الممارسة، بحسب الخبراء، خطرًا كبيرًا قد تصل لحد اندلاع الحرائق.

فيما يلى.. الأضرار الصحية التي يسببها شحن الهواتف المحمولة في غرف النوم:

التأثير على جودة النوم

كما سلطت آنا بريتو، خبيرة النوم المعتمدة، الضوء على التأثيرات السلبية لهذه العادة على جودة النوم، وأشارت إلى أن وجود هاتف قابل للشحن في متناول اليد طوال الليل يمكن أن يعطل أنماط النوم بسبب الإشعارات المستمرة وضوء الشاشة، ما يمنع الأشخاص المستخدمين له من تحقيق نوم عميق ومريح.

مخاطر الحرائق المرتبطة بشحن الهاتف

الهواتف المحمولة تولد الحرارة أثناء الشحن، وتغطيتها بالوسائد أو البطانيات يمكن أن تحبس تلك الحرارة، ما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة واحتمال التسبب في حريق، لذلك تجنب القيام بهذه العادة للحفاظ على سلامتك، وشدد الخبراء على أهمية شحن الهواتف المحمولة على أسطح مفتوحة ومسطحة بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال للتخفيف من هذه المخاطر.

النوم والآثار النفسية

تناولت آنا بريتو خبيرة النوم المعتمدة، الآثار النفسية المترتبة على الاقتراب الشديد من الهاتف أثناء الليل، حيث يخلق لدى الأشخاص الحاجة المستمرة للتحقق من الإشعارات وتصفح الموبايل، والتي يمكن أن تؤثر على السلامة الجسدية والصحة العقلية، مؤكدة على أهمية توفير بيئة خالية من التكنولوجيا بما فيى ذلك الموبايل، قبل ساعة على الأقل من وقت النوم لتحسين صحة وجودة النوم.