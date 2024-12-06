لماذا يجب عليك إغلاق شبكة الواى فاى الخاصة بك قبل النوم؟

كتبت مروة هريدى

أصبحت شبكة Wi-Fi الجزء الأكثر تكاملاً فى الحياة من خلال ربط أجهزة الكمبيوتر والهواتف بالإنترنت سواء من أجل العمل أو التسوق أو الحصول على المعلومات وغيرها من الاستخدامات، فهى لا غنى عنها، ويعتمد معظمنا على الأجهزة التى تدعم Wi-Fi، مثل الساعات الذكية، لتتبع الخطوات أو التحقق من رسائل البريد الإلكترونى أو حتى مراقبة أنماط النوم من خلال أجهزة تتبع النوم، ومع ذلك، يجهل الكثيرون المخاطر المحتملة المرتبطة بالمجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية، ومع ذلك، يمكن أن تثير هذه العادة مخاوف كبيرة بشأن التأثيرات الصحية المحتملة نتيجة التعرض المفرط لواى فاى، وخاصة فى الليل أثناء النوم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يجب إيقاف تشغيل Wi-Fi في الليل عند النوم؟



مخاطر إشعاع Wi-Fi

إشعاع Wi-Fi ضار بالصحة، حيث ارتبط التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) المنبعثة عند تشغيل شبكة واى فاى بتغيرات في حاجز الدم في الدماغ وحدوث تغيرات في تعبير ما يسمى بـmicroRNA، وهي ضرورية للعمل السليم للدماغ، وقد يؤدي التغيير إلى فشل العمليات الخلوية السليمة، وبالتالي تقليل الكفاءة في الطاقة التي تنتجها الخلايا، وقد تتداخل هذه التغيرات مع وظائف الخلايا، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إنتاج الخلايا للطاقة، ولأن الميتوكوندريا تُعرف بأنها محطات توليد الطاقة لخلايانا، فمن المعروف أن الإشعاع الكهرومغناطيسي يؤثر عليها سلبًا، وعندما تتضرر الميتوكوندريا، فقد يؤدي ذلك إلى التعب وتعطيل عمليات الإصلاح الطبيعية للجسم خاصة أثناء النوم.

النوم هو وقت أساسي لإصلاح وتجديد الخلايا، وهى الفترة التي ينخرط فيها الجسم في أنشطة ترميم مختلفة مطلوبة للبقاء بصحة جيدة في جميع الجوانب، وفي حالة تأثير إشعاع Wi-Fi على نشاط الميتوكوندريا وتوليد الطاقة، فقد تتأثر أنظمة الإصلاح الحرجة، وهذا أمر خطير للغاية، حيث إن إصلاح الخلايا بشكل جيد أمر ضروري للحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية.

فيما يلى.. المخاطر المرتبطة بشبكة Wi-Fi



العقم عند الذكور

تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض الطويل الأمد لإشعاعات الواي فاي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للذكور، وأفادت دراسة أجريت عام 2014 أن مثل هذا التعرض يقلل من الوظيفة الإنجابية لدى ذكور الفئران التي أجريت عليهم التجربة، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2015 شملت أكثر من 1000 رجل أن أولئك الذين يستخدمون الإنترنت اللاسلكي بشكل متكرر لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية مقارنة بمستخدمي الإنترنت السلكي، على الرغم من أن الدراسة لم تستكشف عوامل أخرى مثل التدخين الذى يمكن أن يؤثر أيضًا على هذه النتائج.

الوظيفة الإدراكية

هناك أيضًا قلق فيما يتعلق بالوظائف الإدراكية، وقد أفادت دراسة أجريت عام 2017 على الحيوانات أن التعرض للواي فاي في الفئران أدى إلى ضعف قدرات التعرف وقدمت مؤشرًا على أنه قد يكون مرتبطًا بأمراض التنكس العصبي، ومع ذلك، فإن هذا نظري بحت ولا ينطبق على البحوث البشرية.

تأثير واى فاى على صحة القلب

تم الكشف عن تغييرات في نظم القلب وضغط الدم لدى الأرانب المعرضة للواي فاي في دراسة أجريت عام 2015، ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك تأثير على القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة غير مفهومة وستكون هناك حاجة إلى إجراء دراسات على البشر لإثبات وجود ارتباط مباشر، ويُظهر مجموع النتائج القائمة على الحيوانات مخاطر محتملة للتعرض لشبكة Wi-Fi، ومع ذلك، فإن هذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق للتوضيح في الدراسات البشرية.

اقتراحات لنوم جيد

يوصى التقرير بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi فى الليل على وجه الخصوص، وذلك لأن هذا الفعل من شأنه أن يقلل من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء نومك، ويسمح لجسمك بمزيد من الوقت للتعافي بعيدًا عن تدخلات التكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل البيئة الخالية من التكنولوجيا على تحسين جودة النوم بشكل عام وتمنحك فرصة للاستيقاظ منتعشًا.