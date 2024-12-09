اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد توليه رئاسة الوزراء في سوريا.. من هو محمد البشير ؟

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 04:50 م
بعد توليه رئاسة الوزراء في سوريا.. من هو محمد البشير ؟ رئيس وزراء سوريا الجديد محمد البشير
وكالات

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قررت الفصائل المسلحة في سوريا التوافق حول محمد البشير ليتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد خلفا لمحمد الجلالي، رئيس وزراء النظام السابق.

جاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع، ورئيس الوزراء محمد الجلالي، ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير، بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

وُلد محمد البشير في محافظة إدلب عام 1983، وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة "حلب" عام 2007.

كما حصل أيضا على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة "إدلب" عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري، بحسب ملفه التعريفي الذي نشرته حكومة الإنقاذ.

كذلك عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

وشغل أيضا منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.

وفي أوائل العام الجاري تولى البشير رئاسة حكومة الإنقاذ السورية التابعة للمعارضة.







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