الحكومة السورية تتعهد بتحرير كامل تراب البلاد من الإرهابيين

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، الدكتور محمد الجلالي، "وقوف الحكومة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لمعالجة التداعيات التي حدثت نتيجة الهجوم الإرهابي واستهداف المدنيين في حلب وريفها".

وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأحد: "اجتمعنا اليوم لنؤكد وقوف الحكومة مع الجيش، يقوم الجيش العربي السوري بدعم من كل الفعاليات الحكومية الآن بالتصدي للعدوان والبدء بمرحلة جديدة، متعهدا "بتحرير كامل التراب السوري".

وتواصل القوات السورية، التصدي للهجمات التي تشنها فصائل مسلحة على مدينتي حلب وإدلب، حيث أكد الجيش السوري في بيان، إن القوات المسلحة السورية تواصل التصدي على جبهات ريفي حلب وإدلب للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية".