الأرز وزيت الطعام فى سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة

كتب محمد جاد

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الأرز وزيت الطعام وكل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين من جميع المنتجات، حيث يتم طرح عبوة زيت الطعام زيت الطعام زنه 800 جرام بسعر 50 جنيها بدلا من 62.5 جنيه، ويتم طرح الأرز المحلى المعبأ بسعر 24 جنيها للكيلو بجانب طرح كل السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى، بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد على مدار الأسابيع الماضية حيث يستهدف اتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالى تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج لصالح المستهلك،كما أن تعاون وزارة التموين مع القطاع الخاص والقطاع العام لتوسيع نطاق هذه المبادرة، لضمان استمرارية توفر السلع الغذائية بكفاءة عالية وأسعار مناسبة فى مختلف المناطق.

وتفتتح محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لـ توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.