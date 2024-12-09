أخبار مصر.. غدا طقس بارد ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان".

افتتحت محافظة الجيزة ، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، نهائيا، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية، نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، وذلك بنطاق البحر المتوسط، حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية، وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران، وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها 3 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع .

قال المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، إن مدينة الجلود بالروبيكي تعد واحدة من أهم التجمعات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط، وتتميز بموقع جغرافي على شبكة طرق متنوعة تربطها بأهم الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر، ما يساهم في سرعة وصول وسهولة عملية النقل والتصدير والاستيراد.

قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات لأصحابها اليوم، معلنا عن طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة والتي تشمل 43 مصنع كاملة التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الجلود وضرورة الاستفادة من كل الخبرات لتطوير هذه الصناعة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

قال وزير التجارة السوري للقاهرة الإخبارية، إننا لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي عاما كاملا.. ومخزون السلع التموينية يصل إلى 6 أشهر.

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط على السائق "أ.ص" 23 سنة طالب بكلية التجارة، سائق السيارة الميكروباص التى تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة.

غياب 4 لاعبين عن قائمة الأهلى قبل التوجه لقطر لخوض مباريات إنتركونتيننتال يغيب الرباعى "مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم فؤاد وعلى معلول" لاعبو الأهلى عن رحلة المارد الأحمر المتوجهة إلى قطر غداً الثلاثاء لخوض مباراة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بسبب الإصابة.

غدا طقس بارد ليلا شديد البرودة بشمال الصعيد وشبورة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.