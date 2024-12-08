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طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 15 درجة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 15 درجة الطقس
كتبت - مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بشبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الهيئة، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.

 


 







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