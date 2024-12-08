6 عوامل تتسبب فى مشاكل التغذية بمرحلة الشيخوخة.. تعرف على طرق تجنبها

كتبت: سارة وائل

كشفت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، مجموعة من العوامل الذي تؤدي إلي مشاكل التغذية بمرحلة الشيخوخة، كما وضحت مجموعة من النصائح التي تساعد في تجنب تلك المشاكل، وذلك ما نرصدة في السطور التالية:





مشاكل التغذية فى الشيخوخة:

1- عدم القدرة على المضغ نتيجة ضعف الأسنان وتساقط معظمها.

2- فقد الشهية نتيجة ضعف حاستي الشم والذوق وقلة إفراز الحامض المعدي وايضاً الظروف الاجتماعية وبعض الأدوية .

3- كثرة الإصابة بالحموضة مما يجعل الشخص لا يقبل على الغذاء باهتمام .

4- تناول كميات قليلة من الأغذية لا تكفي احتياجات الجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض مثل: الأنيميا ، الإجهاد ، ضعف العظام ، بطء شفاء الجروح ، بالإضافة إلي قلة المقاومة للأمراض المعدية .

5- الإصابة بالإمساك نتيجة انخفاض معدل انقباض عضلات الأمعاء ، قلة النشاط والحركة ، وعدم الكفاية من السوائل ، والأغذية الغنية بالألياف والسليلوز.

6- أمراض القلب والكليتين والأمعاء والدورة الدموية.

كما أوضحت الوزارة مجموعة من العوامل التي تتسبب في قلة رغبة الشخص المسن في تناول الطعام، وهي:



1- الوحدة.

2- عدم القدرة على شراء الأغذية.

3- قلة الاستعدادات للطهي.

4- الإحساس بالحرمان.





للتغلب على هذه المشاكل يجب أتباع تلك الخطوات:

1- معرفة الأغذية المفضلة والغير مفضلة للمسن ونحاول تحقيق رغباته عند إعداد قائمة الغذاء الخاصة به .

2- الاحتراس عند تقديم الأغذية المحمرة والحلويات والأغذية كثيرة التوابل، فيجب أن لا تزيد كميتها عن مقدرة الشخص وكفاءة جهازه الهضمي.

3- تعديل طريقة أعداد الأغذية، بحيث تتناسب مع قدرة الشخص على المضغ ، حتى لو وصل الأمر إلى فرمها أو هرسها .

4- تكثر عدد الوجبات في حال ضعف الشهية إلى أربع أو خمس وجبات يوميًا.

5- ينبغي الاهتمام بوجبة الفطور من حيث الكم والكيف والتنويع.

6- يستحسن تشجيع الشخص على تناول كمية كبيرة من السوائل.

7- عدم إهمال الأغذية الغنية بالألياف .

جدير بالذكر أنه لا يوجد سن معين لبدء مرحلة الشيخوخة فالبعض تبدأ عنده مبكرة ، بينما نجد أشخاص آخرين بالعمر نفسه مازالوا في حيوية ونشاط وصحة.