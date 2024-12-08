اليوم السابع
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يهم طلاب ثالثة إعدادى.. تأكد من بياناتك قبل طباعة استمارة الشهادة الإعدادية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:57 م
يهم طلاب ثالثة إعدادى.. تأكد من بياناتك قبل طباعة استمارة الشهادة الإعدادية طلاب الثالث الإعدادى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، على طلاب الصف الثالث الإعدادي ضرورة التأكد من بيانات استمارة الشهادة الإعدادية قبل طباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أنه يجب على الطالب كتابة بياناته بشكل صحيح منها الاسم والمدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها وفى حالة كتابة بيانات غير دقيقة عليه مراجعة الاستمارة مع شئون الطلبة بالمدرسة التابع لها الطالب لتصحيح اى بيانات غير سليمة، موضحة أن الوقت المتبقى لتسجيل الطلاب المتأخرين عن كتابة استمارة الشهادة الإعدادية كاف حيث أن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يعمل عبر موقع الوزارة ويمكن للطالب الدخول

على الرابط التالى..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي تبدأ 18 يناير المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم وضع جداول الامتحانات وإعلانها من قبل المديريات التعليمية حيث تعقد الاختبارات بشكل موحد على مستوى كل محافظة ويتم وضع أسئلة الامتحان من قبل الموجهين العموم بالمديريات بعد تشكيل اللجان الفنية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الجبر والهندسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، للشهادة الإعدادية " الصف الثالث الاعدادي ، موضحة
أن الامتحان يتضمن 10% من الأسئلة للتذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

استمارة الشهادة الإعدادية

استمارة الصف الثالث الاعدادي

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024



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