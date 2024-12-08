وكيل صحة سوهاج يوجه بتدشين وحدة غسيل كلوى وتشغيل العناية المركزة بمستشفى جرجا

سوهاج - عمرو خلف

أجري الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى حميات جرجا، رافقه خلالها الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور حسام سالم مدير مستشفى جرجا العام والنائب الهامي البارودي عضو مجلس النواب وعاطف الصمطي رئيس مجلس مدينة جرجا ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ومدير مكتب وكيل الوزارة وأعضاء المكتب الفني.

وتفقد دويدار والوفد المرافق له أدوار المستشفي المختلفة والمكونة من اربع طوابق وذلك للوقوف على امكانيات المستشفي وكيفية الاستفادة منها أقصي استفادة ممكنة للصالح العام ولتقديم خدمة طبية أفضل وتليق بالمواطن الجرجاوي .

ووجه دويدار بنقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلي مستشفي حميات جرجا، كما وجه أيضاً الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بتدشين وحدة غسيل كلوي بالمستشفي لخدمة أهالي المركز وكذلك توجيه الطب العلاجي بتشغيل وحدة العناية المركزة وتوفير الكوادر الطبية لها.

يأتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة وكذلك تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة والمنشآت الصحية بالمحافظة.