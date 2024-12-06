تقديم الخدمات الصحية لـ 7 آلاف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف علي أكثر من 7 ألاف مواطن ب 3 مراكز من مراكز المحافظة وهى سوهاج، المراغة ، جهينه وذلك بقري البخايته - نزله علي - مشروع غرب طهطا - الوقدة - البطاخ - عرابة أبو عزيز - عرابة ابو دهب - أولاد مامن من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر نوفمبر الماضي

وأضاف "دويدار" ان القوافل الطبية ضمت تخصصات الباطنة ، الأطفال ، عظام ،جراحة، الرمد ، الأسنان ، الجلدية ، نساء و ولادة . بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية بالإضافة الي صيدلية و تصرف العلاج المقرر للمرضي بالمجان .

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية أو فحوصات أكثر تخصصا الي المستشفيات الحكومية لافتة إلي أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً تماماً مؤكدة علي الإلتزام بتطبيق قواعد و اجراءات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

تأتى تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.