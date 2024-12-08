اليوم السابع
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ومتابعة امتحانات نوفمبر..

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:49 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية جانب من جولة التفقد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة إصلاح الحامول الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الحامول التعليمية، في إطار توجيهات اللواء  دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

 

حرص الدكتور علاء جودة، على متابعة امتحانات شهر نوفمبر وانتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية، والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.







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