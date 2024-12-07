وكيل تعليم كفر الشيخ يجري مقابلات مسائية مع المتقدمين لتسيير الأعمال

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجري الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم السبت، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظيفة مدير ووكيل مدرسة لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور كل من ضياء الشامي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد الوهاب مدير ادارة تنسيق التعليم العام، مؤكداً أنه يتم تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادي.

كما أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الاشرافية بمدارس التعليم الفني،بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم ، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.