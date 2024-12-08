اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف مخاطر السمنة فى مرحلة الطفولة.. تفاصيل

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:25 ص
وزارة الصحة تكشف مخاطر السمنة فى مرحلة الطفولة.. تفاصيل انفوجراف

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر السمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة، مؤكدة أن السمنة هي زيادة الكتلة الدهنية في الجسم وفي مرحلة الطفولة والمراهقة تسبب عواقب نفسية واجتماعية سلبية فتؤثر على الأداء المدرسي والحياة مثل النوم أو الحركة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها تؤثر على الصحة النفسية كما أن من مضاعفات السمنة أنها تسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بـ

- الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية

- ارتفاع ضغط الدم

- السكر

- السرطان

- الاضطرابات العصبية

- الأمراض التنفسية المزمنة

- الاضطرابات الهضمية

انفوجراف
انفوجراف

 







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الصحة

السمنة

الاضطرابات النفسية

الامراض التنفسية

الاطفال



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