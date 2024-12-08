اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة استكمال شبكات الصرف الصحى بقرية ناهيا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:45 م
نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة استكمال شبكات الصرف الصحى بقرية ناهيا جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز كرداسة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وتشمل محاور المهندس شريف إسماعيل والمحور العمودي وناهيا بولاق ومحور صفط اللبن وترعة عبد العال والمريوطية.

وتابع ميدانيًا أعمال الطبقة الرابطة الرصف بطريق المنصورية كرداسة حتى منطقة الصليبة بطول 3كم.

وشدد على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتفقد نائب المحافظ، قرى كفر حكيم، وكومبرة، وناهيا، وطريق اللبيني، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرى، مشددًا على استمرار رفع مستوى النظافة.

ووجه بسرعة استكمال شبكات الصرف الصحى بقرية ناهيا تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، إذ تم تشغيل خدمة الصرف الصحي بنسبة 70% من قرية ناهيا منذ أكثر من 4 سنوات.

والتقى النائب بعدد كبير من الأهالي، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

رافق نائب المحافظ، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والشركات المنفذة للأعمال.

 


 







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