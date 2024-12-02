محافظة الجيزة تعلن استكمال تطوير ورصف طريق المنصورية بطول 2 كم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال تطوير وتوسعة ورصف وإنارة طريق المنصورية إلى الطريق الدائري الجنوبي بطول 2كم وعرض 15م لكل اتجاه، من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

وتواصل المحافظة، تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بدءًا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز، لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة بتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به للعمل على تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة تتضمن رصف وتجميل الطريق وتركيب شبكات الإنارة والتشجير واللاندسكيب وإقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى أعلى أعمال تغطية الترعة تحوى 20 بارتشن تجارى ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة يسع ما يقرب من 600 سيارة، لمنع الانتظار بعرض الطريق لتحقيق السيولة المرورية.



تطوير ورصف طريق المنصورية بطول 2كم



استكمال أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المنصورية